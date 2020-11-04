Son dakika: Viyana'daki saldırıda flaş gelişme! Slovakya tarafından...

Nehammer, teröriste yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Viyana ve Sankt Pölten şehrinde yaklaşık 17 evde arama yapıldığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Teröristin üzerinde uzun namlulu bir silahın yanı sıra bir tabanca ve bir de pala bulunduğunu ifade eden Nehammer, şahsın sahte bir patlayıcı düzeneğini kıyafetine monte ettiği bilgisini paylaştı.



