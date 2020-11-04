04 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Donald Trump'tan flaş açıklama: Bir anda ortaya sürpriz oylar çıktı

Donald Trump'tan flaş açıklama: Bir anda ortaya sürpriz oylar çıktı

Başkanı , ülkedeki başkanlık seçimlerinde en başta tüm Demokrat bölgelerde önde olduğunu ancak bir anda ortaya "sürpriz" oylar çıktığını belirterek, "Bu çok ilginç." yorumunda bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
ABONE OL
Donald Trump'tan flaş açıklama: Bir anda ortaya sürpriz oylar çıktı

ABD'de dün düzenlenen ve sonuçları henüz kritik eyaletlerde netleşmeyen seçimlere ilişkin Trump, Twitter'dan açıklama yaptı.

Trump, "Dün gece ben, Demokratların kontrolündeki hemen hemen tüm kilit eyaletlerde yarışı önde götürüyordum. Sonra bir bir bu eyaletlerde sürpriz oyların sayılmasıyla ben geriye düştüm. Çok ilginç." ifadesini kullandı.

ANKETLER YANLIŞ ANLAŞILDI

Anket şirketlerinin tahminlerinin tutmadığına da işaret eden Trump, "Anketçiler durumu çok yanlış anladı." değerlendirmesinde bulundu.

NASIL BU KADAR YIKICI OLABİLİYOR?

Trump, "Nasıl oluyor da postayla oylar her sayıldığında, yüzdeleri ve yok edicilikleri bakımından bu kadar yıkıcı olabiliyorlar?" paylaşımını yaptı.

Son dakika: ABDde tarihi seçim! Trumptan flaş açıklamalar: Biz bu seçimi kazandık SON DAKİKA: ABD'DE TARİHİ SEÇİM! TRUMP'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR: BİZ BU SEÇİMİ KAZANDIK

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA