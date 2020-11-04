Son dakika: MSB duyurdu! Ermenistan'a ait SU-25 uçağı düşürüldü

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi;

Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor. Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu.



7 KÖY DAHA KURTARILDI

Azerbaycan ordusu, 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

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