04 Kasım 2020, Çarşamba
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Son dakika: MSB duyurdu! Ermenistan'a ait SU-25 uçağı düşürüldü

Son dakika haberine göre , Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin 'a ait saldırı hazırlığındaki bir uçağı daha düşürdüğünü duyurdu. Öte yandan 7 köy daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
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Son dakika: MSB duyurdu! Ermenistan'a ait SU-25 uçağı düşürüldü

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi;

Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor. Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu.


7 KÖY DAHA KURTARILDI
Azerbaycan ordusu, 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

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