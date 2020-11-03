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ABD'de oy verme işlemi başladı! Trump'tan ilk yorum

Son dakika haberi... halkı, 46’ıncı başkanını seçiyor. ABD Başkanı ile ABD Başkan Adayı arasında yapılan yarış, tüm dünya tarafından takip edilirken; seçimin ABD tarihindeki en kritik olduğu ifade ediliyor. ABD Başkanı Trump'tan seçimle ilgili ilk yorum geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.11.2020
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ABD'de oy verme işlemi başladı! Trump'tan ilk yorum

ABD'de tarihi seçim başladı. Tüm dünyanın takip ettiği seçim, ABD tarihinin en kritik seçimi olarak görülüyor.

Amerikalıların 46'ıncı başkanını seçeceği bu seçimde, 99 milyondan fazla kişinin posta yoluyla erken oy kullandığı belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Virginia'da yaptığı konuşmada, "İnanılmaz mitinglerimiz ve inanılmaz zamanlarımız oldu. Florida'da çok iyiyiz, Arizona'da çok iyiyiz, Teksas'ta inanılmaz derecede iyiyiz. Her yerde iyi olduğumuzu duydum. Bence harika bir gece geçireceğiz ve daha da önemlisi harika bir dört yıl geçireceğiz" dedi.

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