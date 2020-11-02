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Washington'da panik! Mağazalarda seçim sonrası için güvenlik önlemi

'de salı günü yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde başkent 'daki mağazalar güvenlik önlemlerini artırdı. ABD Başkanı 'ın 2016'da başkanlık yarışını kazanmasının ardından, yemin töreni günü şiddetli protestolar yaşanmış, çok sayıda dükkan yağmalanırken birçok araba ateşe verilmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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Washington'da panik! Mağazalarda seçim sonrası için güvenlik önlemi

Siyahi Amerikalı George Floyd'un, polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan şiddet içerikli protestolar, öncesinde iş yeri sahiplerini endişelendiriyor.

'daki mağazalar, bankalar ve iş merkezlerinin de içinde olduğu birçok bina, seçim sonrasında muhtemel veya yağma olaylarına dair önlem almaya başladı.

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Bununla beraber 'ta da benzer endişelerin hakim olduğu ve çeşitli güvenlik önlemlerinin alındığı, New York polisinin halka uyarılarda bulunduğu belirtildi.

TAHTALI ÖNLEM!

Binaların dış camlarını ve giriş kapılarını tahta plakalarla kapatan işletmeciler, seçim öncesi ve sonrasında mesai yapacak güvenlik çalışanlarının sayısını da artırdı.


Öte yandan Federal Soruşturma Bürosu (), seçim sonrasında şiddete ve yağma olaylarına karışanları sıkı bir şekilde takip edeceklerini ve haklarında gerekli işlemleri yapacaklarını duyurdu.

Başkanı 'ın 2016'da başkanlık yarışını kazanmasının ardından, yemin töreni günü şiddetli protestolar yaşanmış, çok sayıda dükkan yağmalanırken birçok araba ateşe verilmişti.

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