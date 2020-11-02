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Fransız halkı hükümete güvenmiyor: Anket sonuçları ırkçı Macron'u üzdü

'da hükümetin güvenilirliği noktasında yapılan bir ankette Fransız halkının sadece yüzde 26'sının hükümete güvendiği ortaya çıktı. Ayrıca ankete katılanları yüzde 57'si Fransa sokaklarındaki ibadethanelerde yeterince polis olmadığını düşünüyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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Fransız halkı hükümete güvenmiyor: Anket sonuçları ırkçı Macron'u üzdü

Fransa'da yapılan bir anket, hükümete güvenenlerin oranının yüzde 26 olduğunu gösterdi.

Fiducial/Odoxa araştırma şirketinin anketinde, hükümetin aldığı güvenlik tedbirlerinin kendilerini terör ya da diğer saldırılara karşı koruyacağına güvenenlerin oranı yüzde 26 çıktı.

CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANDI

Bu oran temmuz ayında yapılan ankette yüzde 42 oranında çıkmıştı.

NE OLMUŞTU?

Son 4 yılda hükümetin kendilerini koruyacağına inananların oranı, Ekim 2019'da bir polis karakoluna yönelik saldırısı sonrası hariç yüzde 40'ın altına hiç düşmemişti.

Ayrıca, ankete katılanların yüzde 57'si Fransa sokaklarında, özellikle ibadet yerleri yakınlarında yeterince polis ve asker olmadığını düşünüyor.

Ülkede yapılan 7 güven anketinin eylül ayı ortalaması, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir önceki ay yüzde 41 olan güvenin yüzde 38,7'ye gerilediğini ortaya koymuştu.

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