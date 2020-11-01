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Konya'da oğlunun silahla ateş ettiği baba öldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi babasını silahla vurdu. Yaralı baba, sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.11.2020
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Konya'da oğlunun silahla ateş ettiği baba öldü

Konya Jandarma Komutanlığı ile 112 Acil Sağlık ekipleri, önceki gece Kudrettin K'nin (64) silahla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Yaralı Kudrettin K, sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kudrettin K'ye ait evde yapılan incelemede 5 boş mermi kovanı ele geçirilirken, 1 merminin ise bir yere saplanmış olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri, Kudrettin K'nin eşi Zennure K. ile oğulları Tamer K. (22), Selçuk K. (24), Gökhan K. (34), Yalçın K. (26) ve akrabaları Tuncer F'yi gözaltına aldı.

Kudrettin K'nin oğlu Tamer K, ifade işlemleri sırasında suçunu itiraf etti.

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