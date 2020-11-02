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Macron'un yeni hedefi Ülkü Ocakları: Skandallarına bir yenisini daha ekledi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Macron Türk ve İslam karşıtı uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Fransa ’nın ülkedeki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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Macron'un yeni hedefi Ülkü Ocakları: Skandallarına bir yenisini daha ekledi

Fransa İçişleri Bakanlığı, Ülkü Ocakları'nın ülkedeki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

ÜLKÜ OCAKLARI'NI KAPATACAK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde yaşayan Müslümanlara yönelik psikolojik baskı ve İslam karşıtı uygulamalarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Fransa parlamentosunda konuşan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 'Bozkurtlar' hareketi olarak bilinen Ülkü Ocakları'nı kapatmak için harekete geçileceğini duyurdu.

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