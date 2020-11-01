Ürdün ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 hastası 37 kişi daha hayatını kaybetti ve 3 bin 259 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 866'ya, vaka sayısı 75 bin 866'ya yükseldi.

Tedavileri tamamlanarak sağlığına kavuşanların sayısı ise 8 bin 321 oldu.

BAE'DE SON DURUM

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 1 kişi daha yaşamını yitirdi, 1278 kişide de virüs tespit edildi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 496'ya, vaka sayısının 133 bin 907'ye çıktığı ülkede sağlığına kavuşanların ise 130 bin 508 oldu.