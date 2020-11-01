02 Kasım 2020, Pazartesi
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Umre ziyaretleri 8 ay sonra yeniden başladı: İlk kafile Cidde'ye vardı

8 ay önce koronavirüs nedeniyle askıya alınan umre ziyaretleri bugün yeniden başladı. Endonezya ve 'dan gelen ilk kafile 'deki 'na iniş yaptı. 'a varan umreciler 3 gün boyunca karantinada kalacak.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.11.2020
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Umre ziyaretleri 8 ay sonra yeniden başladı: İlk kafile Cidde'ye vardı

(AA) - , yeni tip koronavirüs nedeniyle yaklaşık 8 ay önce askıya alınan umre ziyaretlerine izin verilmesinin ardından yurt dışından ilk umre kafilesinin ülkeye ulaştığını duyurdu.

İLK KAFİLE İNDİ

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, Endonezya ve 'dan gelen ilk umre kafilesini taşıyan uçaklar Cidde kentindeki Kral 'na indi.

3 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı da Kovid-19 önlemleri kapsamında yurt dışından gelen umrecilerin 3 gün karantinada tutulacaklarını ve ardından umre ibadetlerini yapacaklarını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan makamları mart ayı başlarında Kovid-19 nedeniyle umre ziyaretlerini askıya almış, 4 Ekim'de de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı.

İçişleri Bakanlığı kaynakları, 23 Eylül'de yaptıkları açıklamada, ülke içinden umre yapmak isteyenler için 4 Ekim'den itibaren Mekke'de, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yüzde 30'luk kapasiteyle (günlük 6 bin kişi için) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile 'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini aktarmıştı.

Kasım ayının başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağını belirten kaynaklar, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını ifade etmişti.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

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