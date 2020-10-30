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ABD Başkanı Donald Trump'ı dolandırdılar! Tam 2,3 milyon dolar uçtu gitti

Tüm dünyanın sonuçlarını merak içinde beklediği 'de 3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesinde trajikomik bir gelişme yaşandı. Hackerlar, ABD Başkanı 'ın partisinin banka hesaplarından tam 2,3 milyon dolar çaldı. Başkanı konuya ilişkin yaptığı açıklamada konunun tarafından incelendiğini duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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ABD Başkanı Donald Trump'ı dolandırdılar! Tam 2,3 milyon dolar uçtu gitti

'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde skandal bir olay yaşandı. Cumhuriyetçi Parti Başkanı tarafından yapılan açıklamada partinin banka hesaplarının hacklendiği ve Başkan 'ın kampanyasında kullanılmak üzere ayrılan 2,3 milyon doların çalındığını duyuruldu.

PARA SATICILAR YERİNE KORSANLARA GİTTİ

Andrew Hitt, bilgisayar korsanlarının Trump'ın destekçilerine dağıtılacak şapkalar vb. materyaller için doğrudan para ödenen dört satıcıdan gelen faturaları manipüle ettiğini söyledi. Hitt, faturaların ve diğer belgelerin değiştirildiğini ve bu yüzden partinin ödediği paraların satıcılar yerine hackerlara gittiğini söyledi.

FBI KONUYU ARAŞTIRIYOR

Başkan Andrew Hitt yaşanan hırsızlık olayının hemen ardından ile temas kurulduğunu ve ajanların konu üzerine çalışmaya başladığını ifade etti.

UYARI YAPILMIŞTI

Hitt, partinin Ağustos ayındaki ulusal kongresinde devlet yetkililerinin bu tür siber saldırılar konusunda uyarıldığını söyledi.

EYALETTE DURUM KRİTİK

Wisconsin eyaleti yaklaşan seçimlerde kazanılması gereken kilit bir eyalet olarak görülüyor. Eyaleti 2016 yılındaki seçimlerde Donald Trump 23.000 bir farkla kazanmıştı. Ancak son anketlerde Wisconsin'de Biden'ın önde gittiği iddia ediliyor.

NASIL GERÇEKLEŞMİŞ OLABİLİR?

Uzmanlar, hackerların Wisconsin Cumhuriyet Parti Genel Merkezi ile tedarikçilerin arasına bir e-posta adresi üzerinden erişim sağladığını ve partinin parayı göndermek istediği firmaya değil bilgisayar korsanlarına aktardığını iddia etti.

Glenn Greenwald kurucusu olduğu The Intercept'ten Joe Biden'i eleştirdiği makale sansürlendiği için istifa etti GLENN GREENWALD KURUCUSU OLDUĞU THE INTERCEPT'TEN JOE BİDEN'İ ELEŞTİRDİĞİ MAKALE SANSÜRLENDİĞİ İÇİN İSTİFA ETTİ

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