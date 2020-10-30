ABD Başkanı Donald Trump'ı dolandırdılar! Tam 2,3 milyon dolar uçtu gitti
Tüm dünyanın sonuçlarını merak içinde beklediği ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesinde trajikomik bir gelişme yaşandı. Hackerlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın partisinin banka hesaplarından tam 2,3 milyon dolar çaldı. Wisconsin Eyaleti Başkanı Andrew Hitt konuya ilişkin yaptığı açıklamada konunun FBI tarafından incelendiğini duyurdu.
ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde skandal bir olay yaşandı. Cumhuriyetçi Parti Wisconsin Eyaleti Başkanı Andrew Hitt tarafından yapılan açıklamada partinin banka hesaplarının hacklendiği ve Başkan Donald Trump'ın kampanyasında kullanılmak üzere ayrılan 2,3 milyon doların çalındığını duyuruldu.
PARA SATICILAR YERİNE KORSANLARA GİTTİ
Andrew Hitt, bilgisayar korsanlarının Trump'ın destekçilerine dağıtılacak şapkalar vb. materyaller için doğrudan para ödenen dört satıcıdan gelen faturaları manipüle ettiğini söyledi. Hitt, faturaların ve diğer belgelerin değiştirildiğini ve bu yüzden partinin ödediği paraların satıcılar yerine hackerlara gittiğini söyledi.
FBI KONUYU ARAŞTIRIYOR
Başkan Andrew Hitt yaşanan hırsızlık olayının hemen ardından FBI ile temas kurulduğunu ve ajanların konu üzerine çalışmaya başladığını ifade etti.
UYARI YAPILMIŞTI
Hitt, partinin Ağustos ayındaki ulusal kongresinde devlet yetkililerinin bu tür siber saldırılar konusunda uyarıldığını söyledi.
EYALETTE DURUM KRİTİK
Wisconsin eyaleti yaklaşan seçimlerde kazanılması gereken kilit bir eyalet olarak görülüyor. Eyaleti 2016 yılındaki seçimlerde Donald Trump 23.000 bir farkla kazanmıştı. Ancak son anketlerde Wisconsin'de Biden'ın önde gittiği iddia ediliyor.
NASIL GERÇEKLEŞMİŞ OLABİLİR?
Uzmanlar, hackerların Wisconsin Cumhuriyet Parti Genel Merkezi ile tedarikçilerin arasına bir e-posta adresi üzerinden erişim sağladığını ve partinin parayı göndermek istediği firmaya değil bilgisayar korsanlarına aktardığını iddia etti.