ABD Başkanı Donald Trump'ı dolandırdılar! Tam 2,3 milyon dolar uçtu gitti

EYALETTE DURUM KRİTİK

Wisconsin eyaleti yaklaşan seçimlerde kazanılması gereken kilit bir eyalet olarak görülüyor. Eyaleti 2016 yılındaki seçimlerde Donald Trump 23.000 bir farkla kazanmıştı. Ancak son anketlerde Wisconsin'de Biden'ın önde gittiği iddia ediliyor.

NASIL GERÇEKLEŞMİŞ OLABİLİR?

Uzmanlar, hackerların Wisconsin Cumhuriyet Parti Genel Merkezi ile tedarikçilerin arasına bir e-posta adresi üzerinden erişim sağladığını ve partinin parayı göndermek istediği firmaya değil bilgisayar korsanlarına aktardığını iddia etti.