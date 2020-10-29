İsrail mahkemesi 13 yaşındaki Filistinli çocuğa 3 yıl hapis cezası verdi
7 yaşındayken babasını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Eşref Hasan, İsrail tarafından hapse mahkum edildi. 3 yıl hapis cezası verilen Eşref Hasan'ın 2 yıl daha hapiste kalacağı belirtildi.
İsrail'in Kudüs'teki bölge merkez mahkemesi, 13 yaşındaki bir Filistinli çocuğu 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Filistinli Vadi Hilva Enformasyon Merkezinin Facebook sayfasında verilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Filistinli Eşref Hasan'a, geçen yıl yaralama girişiminde bulunduğu iddiasıyla İsrail mahkemesi tarafından 3 yıl hapis cezası verildi.
2 YIL DAHA HAPİSTE KALACAK
Mahkeme, 13 yaşındaki Hasan'ı, Eylül 2019'da Kudüs'te bir İsrail askerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunmakla suçladı.
Bir yılını hapiste geçiren Eşref Hasan'ın, 2 yıl daha hapiste kalacağı kaydedildi.
153 ÇOCUK MAHKUM BULUNUYOR
Öte yandan Hasan'ın, 7 yaşındayken babasını kaybettiği belirtildi.
Dünya Çocukları Savunma Hareketi'nin İsrail Hapishaneler İdaresinden naklen aktardığı verilere göre, geçen ağustos sonuna kadar ülkedeki cezaevlerinde 153 çocuk mahkum bulunuyor.
Hareket, her yıl 500 ile 700 Filistinli çocuğun, İsrail askeri mahkemelerinde tutuklu yargılandığını kaydetti.
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