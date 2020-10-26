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Son dakika | Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı! Çok sayıda asker hayatını kaybetti

Son dakika haberi...Rus savaş uçakları, 'de Milli Ordusu güçlerini vurdu. Çok sayıda can kaybı ve yaralı var. Suriye sınırında yaşanan olayın detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020
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Son dakika | Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı! Çok sayıda asker hayatını kaybetti

Askeri muhalif kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 'in batısındaki Duveyle köyünde konuşlu SMO'ya bağlı Feylaku'ş Şam güçleri havadan vuruldu.

SMO'nun eğitim alanına düzenlenen saldırıda çok sayıda asker hayatını kaybetti. Kaynaklar, saldırıyı gerçekleştiren savaş uçaklarının 'ya ait olduğunu bildirdi.

Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu! A Haber muhabiri sınırda son gelişmeleri anlattı RUS SAVAŞ UÇAKLARI İDLİB’İ VURDU! A HABER MUHABİRİ SINIRDA SON GELİŞMELERİ ANLATTI

50'DEN FAZLA ASKER HAYATINI KAYBETTİ

A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş'ın saha kaynaklarından edindiği bilgiye göre Rus savaş uçakları sınırına yakın Duveyli Köyü'ndeki Milli Ordusuna bağlı eğitim kampını askerler eğitim yaparken hedef aldı. Bu saldırıda A Haber'in bölgeden aldığı bilgiler doğrultusunda 50'den fazla askerin hayatını kaybetti.

İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi. Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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