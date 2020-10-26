Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu! A Haber muhabiri sınırda son gelişmeleri anlattı

Rus savaş uçakları, İdlib'de Suriye Milli Ordusu güçlerini vurdu. Çok sayıda can kaybı ve yaralı var. Suriye sınırında yaşanan olayın detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş'ın saha kaynaklarından edindiği bilgiye göre Rus savaş uçakları Türkiye sınırına yakın Duveyli Köyü'ndeki Suriye Milli Ordusuna bağlı eğitim kampını askerler eğitim yaparken hedef aldı. Bu saldırıda A Haber'in bölgeden aldığı bilgiler doğrultusunda 50'den fazla askerin hayatını kaybetti.