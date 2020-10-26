Son dakika: Hindistan- Çin arasında yeni gerilim! Savaşın eşiğine geldiler
Son dakika haberine göre Hindistan- Çin arasında yeni gerilim... Hindistan, Çin'in sınır bölgelerinde 20 Hintli askeri kaçırdığını iddia etti. Pekin yönetimi ise iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.
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Hindistan, Çin'in sınır bölgelerinde 20 Hintli askeri kaçırdığını iddia etti. Pekin yönetimi ise iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.
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