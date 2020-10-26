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Son dakika: Hindistan- Çin arasında yeni gerilim! Savaşın eşiğine geldiler

Son dakika haberine göre - arasında yeni gerilim... Hindistan, Çin'in sınır bölgelerinde askeri kaçırdığını iddia etti. Pekin yönetimi ise iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020
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Son dakika: Hindistan- Çin arasında yeni gerilim! Savaşın eşiğine geldiler

Hindistan, Çin'in sınır bölgelerinde 20 Hintli askeri kaçırdığını iddia etti. Pekin yönetimi ise iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

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