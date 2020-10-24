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Azerbaycan'da şehit askerlerin ve hayatlarını kaybeden sivillerin kredi borçları silinecek

'ın işgal ettiği toprakları kurtarmak için yürüttüğü operasyonda şehit düşen askerlerin ve Ermenistan'ın saldırılarında hayatlarını kaybeden sivillerin kredi borçlarının silineceğini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.10.2020
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Azerbaycan'da şehit askerlerin ve hayatlarını kaybeden sivillerin kredi borçları silinecek

Azerbaycan Bankalar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki tüm bankaların aldığı ortak karar gereği operasyonlarda şehit olan askerlerin kredi borçları faizleriyle birlikte silinecek. Karara göre, operasyonlarda yaralanan askerlerin kredi borçlarına 27 Eylül'den itibaren faiz hesaplanmayacak.

SİVİLLERİN DE KREDİ BORÇLARI SİLİNECEK, ÖDEME YAPILACAK
Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin de kredi borçlarının faizleriyle birlikte silineceğinin belirtildiği açıklamada, operasyonlarda şehit düşen banka çalışanlarının ailelerine şehidin yıllık maaşı tutarında ödeme yapılacağı kaydedildi.

SON DURUM
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 3 kasaba ve 130'dan fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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