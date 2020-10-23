23 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Taliban'dan Afganistan'da karakola saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika | Taliban'dan Afganistan'da karakola saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi...'da askeri karakola militanları tarafından düzenlenen saldırıda 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.10.2020
ABONE OL
Son dakika | Taliban'dan Afganistan'da karakola saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan'da askeri karakola Taliban militanları tarafından düzenlenen saldırıda 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Trump Afganistan konusunda çelişti! Birlikte çıkacağız NATO GENEL SEKRETERİ JENS STOLTENBERG İLE TRUMP AFGANİSTAN KONUSUNDA ÇELİŞTİ! "BİRLİKTE ÇIKACAĞIZ"

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA