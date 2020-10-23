Arap halkından Fransız mallarına boykot

"FRANSIZ MALLARINI ALMAYIN" ÇAĞRISI

Artan baskılar sonrası bazı Arap ülkelerinde, Fransız mallarının boykot edilmesi için çağrılar yapıldı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Müslümanlara yönelik 'zulme varan' uygulamalara tepki olarak Fransa menşeli ürünlerin alınmaması ve satılmaması istendi.