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Arap halkından Fransız mallarına boykot

’un İslam’ı hedef alan sözlerine tepki olarak bazı Arap ülkelerinde malları boykot edildi. ’te esnaf Fransız mallarını raflardan kaldırdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
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Arap halkından Fransız mallarına boykot

'da, 'un bu ay başında İslam'ı hedef alan açıklamalarının ardından, faşizm boyutuna ulaşan uygulamalarla Müslümanlara ait kurumlar ve camiler kapatılmaya başlandı.

"FRANSIZ MALLARINI ALMAYIN" ÇAĞRISI

Artan baskılar sonrası bazı Arap ülkelerinde, mallarının boykot edilmesi için çağrılar yapıldı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Müslümanlara yönelik 'zulme varan' uygulamalara tepki olarak Fransa menşeli ürünlerin alınmaması ve satılmaması istendi.

RAFLARDAN TEK TEK TOPLADILAR
'te bazı market zincirleri, çağrıların ardından raflarındaki Fransız mallarını topladı.

Bununla yetinmeyen Kuveyt esnafı, raflara "Tüm Fransa ürünlerini ikinci bir işarete kadar tüm pazardan kaldırma kararı aldık" ifadelerinin yer aldığı afişler yerleştirdi.

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