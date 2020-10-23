Güney Kore'deki şüpheli ölümler hakkında flaş açıklama! Ölümlerin sebebi grip aşısı mı?
Güney Kore'deki şüpheli ölümlerin ardında grip aşısının olduğu iddia ediliyor. Grip aşısı olduktan sonra hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye çıkmasının ardından Güney Koreli yetkililerden konuya ilişkin son dakika açıklama geldi. Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun şüpheli ölümlerin sebebinin grip aşısı olamayacağını ifade etti. Güney Koreli yetkililer grip aşısı vurulduktan sonra hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin ölüm sebebinin ise aşı olmadığını ifade etti.
Güney Koreli yetkililer, grip aşısı vurdurduktan kısa süre sonra hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin ölümünün aşıyla ilgisinin bulunmadığı bildirdi.
BBC'nin haberine göre, Güney Kore Adli Tıp Kurumu, 17 yaşındaki gencin ölümüne, grip aşısının yol açtığı yönünde kanıta rastlanmadığını duyurdu.
Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun da ülke genelinde şüpheli ölümlerin sebebinin grip aşısı olamayacağını belirterek "Şimdiye kadar uzmanlar, aşılarla ölümlerin bağlantılı olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi ama birçok vatandaşımız endişeli." ifadesini kullandı.
Kore Tabipleri Birliği, hükümetin grip aşısı programını ertelemeyi gözden geçirmesi gerektiğini bildirdi.
AŞI PROGRAMI
Bu arada "Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantılı olduğu" iddia edilen şüpheli ölümlerin sayısının 32'ye yükseldiği kaydedildi.
Güney Kore'de süreceği açıklanan aşı programı çerçevesinde, bugüne dek 13 milyon kişiye aşı yapıldı.
Aşı programıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilirken kitlesel bir grip salgının önlenmesi amaçlanıyor.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)