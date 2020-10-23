Son dakika: Libya'da kalıcı ateşkes için anlaşmaya varıldı! BM duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, Libya'da savaşan tüm tarafların kalıcı ateşkeste anlaştığını duyurdu.

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

LİBYA'DA SAVAŞAN TÜM TARAFLAR KALICI ATEŞKESTE ANLAŞTI

Libya'da alınan ateşkes kararın barış için çok önemli olduğunu vurgulayan Williams, "Libya'da savaşan tüm taraflar kalıcı ateşkeste anlaştı" dedi.

Libya'da ateşkes sağlamayı amaçlayan ve 5+5 formatında düzenlenen ortak askeri komite toplantılarının üçüncü turu haziranda video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmişti.

Dördüncü tur görüşmeleri 24 Ekim Cumartesi'ne kadar devam edecek.

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