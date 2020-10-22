Son dakika: ABD'den Tayvan'a 1,8 milyar dolarlık füze mühimmatı ve roket sistemi satışına onay

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, satışlarla ilgili üç ayrı açıklama yaparak konuya ilişkin tebligatların ABD Kongresine iletildiğini bildirdi.

Açıklamalardan birinde, "Dışişleri Bakanlığı, Taipei Ekonomik ve Kültürel Temsilciliğine Dış Askeri Satış kapsamında tahmini maliyeti 1 milyar 8 milyon dolar olan 135 adet AGM-84H SLAM-ER seyir füzeleri ilgili ekipmanlarının satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Füzelerin satış onayının ABD'nin Tayvan'a F-16 uçaklarının satış onayından sonra gelmesi dikkati çekti.

Bu füzeler, F-16C uçaklarından atılabiliyor. Menzili 250 kilometrenin üzerinde olan füze kara ve deniz hedefleri için kullanılabiliyor.

Diğer bir açıklamada ise Tayvan'a 436,1 milyon dolar değerinde 11 adet HIMARS roket sistemlerinin satışına onay verildiği ifade edildi.

Bu satış paketinde HIMARS roket sistemlerinin yanı sıra 64 adet Kara Kuvvetleri Taktik Füze Sistemleri, 7 yüksek performanslı çok amaçlı askeri araç ile ilgili küçük silah ve mühimmatın yer aldığı kaydedildi.

Üçüncü açıklamada ise Ajans, Tayvan'a 376,2 milyon dolar değerinde 6 adet yine F-16 uçaklarında kullanılan MS-110 keşif podu ile 4 yer istasyonu satışının onaylandığını bildirdi.