22 Ekim 2020, Perşembe
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Son dakika: Endonezya'da maden ocağında göçük!

Son dakika haberine göre; ’nın eyaletinde kaçak meydana gelen göçükte 11 kişi hayatını kaybetti. eyaletinin bölgesinde de nisan ayında, kaçak altın madeninin çökmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.10.2020
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Son dakika: Endonezya'da maden ocağında göçük!

Güney Sumatra Bölgesel Afet Yönetim Ajansı Acil Durum Daire Başkanı Ansori, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Muara Enim bölgesindeki Tanjung Lalang köyünde kaçak işletilen kömür madeninde çökme sonucu heyelan oluştuğunu belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarında toprak altında kalan 11 maden işçisinin cansız bedenine ulaştıklarını bildiren Ansori, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Batı Sumatra eyaletinin Güney Solok bölgesinde de nisan ayında, kaçak altın madeninin çökmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirmişti.

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