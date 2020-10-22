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NASA merakla beklenen o görüntüleri paylaştı

Amerikan Havacılık ve Dairesi () tarafından numune toplaması için Bennu göktaşına gönderilen OSIRIS-REx uzay aracının yeni görüntüleri yayınlandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.10.2020
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NASA merakla beklenen o görüntüleri paylaştı

NASA ekiplerinin numune toplaması için Bennu göktaşına gönderdiği OSIRIS-REx uzay aracının yeni görüntüleri yayınlandı.

OSIRIS-REx uzay aracı 4 saatlik bir çalışmanın ardından Bennu göktaşındaki belirlenen bölgeye başarılı bir şekilde indirmeyi başardı.

Yüzeyden en az 60 gram numune toplamak için gönderilen aracın asteroit yüzeyinden numune toplayıp toplayamadığı ise henüz bilinmiyor.

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