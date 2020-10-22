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Eski ABD Başkanı Barack Obama başkan adayı Biden için sokaklarda oy istiyor

'nin eski başkanı Barack , demokratların adayı 'a destek için sokaklarda oy istedi. Obama, Trump'ı ülkenin karşı karşıya olduğu koronavirüs salgını döneminde Amerika'ya liderlik etmekte yetersiz ve ilgisiz kaldığını ifade etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
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Eski ABD Başkanı Barack Obama başkan adayı Biden için sokaklarda oy istiyor

'de Başkan ve Demokrat rakibi arasında gerçekleşecek olan Başkanlık seçimine iki hafta kala yarış kızıştı. ABD'nin eski Başkanı Barack , Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden için sahaya inerek oy istedi.

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Eski ABD Başkanı Barak Obama, Joe Biden'a destek olmak için Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde seçmenlerle bir araya geldi.




Eline mikrofonu alarak, Biden'a oy isteyen Obama'nın seçmenleri 3 Kasım seçimlerine katılmaya çağırdı.



ABD Başkanı Trump'ı dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını konusundaki tavrını eleştiren Obama, Trump'ı ülkenin karşı karşıya olduğu koronavirüs salgını döneminde Amerika'ya liderlik etmekte yetersiz ve ilgisiz kaldığını ifade etti.

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