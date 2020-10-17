SON DAKİKA | ABD başkanlık seçiminde son durum! Trump ve Biden kritik öneme sahip Florida'da...

Amerikan haber ajansı ''The Associated Press'' ve ''NORC'' tarafından yapılan anket sonuçlarına göre ise ülke genelinde seçmenlerin yüzde 85'i Amerikalıların değerler bakımından büyük ölçüde bölündüğünü düşünüyor.



Seçmenlerin sadece yüzde 15'i demokrasinin ülkede gerçekten işlediğine inanırken, yüzde 65'i ise Trump'ın yeniden seçilmesi durumunda ülkedeki bölünmüşlüğün daha da kötüye gideceği görüşünde.