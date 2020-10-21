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Son dakika haberi | ABD'de savaş uçağı düştü

... 'nin California eyaletinde konuşlu ABD Donanmasına bağlı bir F/ Super Hornet tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü ve pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile atlayıp kurtulduğu bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
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Son dakika haberi | ABD'de savaş uçağı düştü

Donanma Hava Kuvvetleri sözcüsü Binbaşı Zach Harrell yaptığı açıklamada, yerel saatle 10.10 sularında Lemoore Donanma Hava Üssü'nden havalanan F/A-18E tipi uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü açıkladı.

Pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile atlayarak kurtulduğunu belirten Harrell, pilotun yakınlardaki bir hastanede tedavi altına alındığını ve hayati bir tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Geçen haftalarda da Kaliforniya'da yakıt ikmali sırasında bir F-35B tipi savaş uçağı tanker uçağına çarparak düşmüştü.

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