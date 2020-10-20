İtalya'da koronavirüs kabusu sürüyor! 24 saatte 10.874 vaka

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 142 bin 739'a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da son 24 saatte 73 artarak 870'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 89 artarak 36 bin 705'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı, son 24 saatte 2 bin 46 artarak 255 bin 5'e ulaştı.

- En çok vaka çıkan iki bölgede gece sokağa çıkma yasağı geliyor

İtalya'da salgının ikinci dalgasında en çok vakanın çıktığı iki bölge Lombardiya ve Campania, geceleri sokağa çıkma yasağı uygulamaya hazırlanıyor.

Kuzeydeki Lombardiya Bölgesi'ndeki kentlerin belediye başkanları, gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanması konusunda merkezi hükümete başvurdu.

Güneydeki Campania Bölgesi de 23 Ekim'den itibaren geceleri sokağa çıkma yasağı uygulayacak.

Campania Bölgesel Yönetim Başkanı Vincenzo De Luca yaptığı açıklamada, "Ekim'in son haftasından başlatmayı düşünüyorduk ama bunu öne çekiyoruz. Bulaşmayı kontrol altına almak için tüm aktiviteler 23.00'te sonlandırılacak." dedi.

Kuzeydeki bir diğer bölge Piyemonte'de de hafta sonlarında alışveriş merkezlerinin kapatılması kararı alındı.