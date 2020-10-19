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İngiltere Rusya'yı siber saldırı yapmakla suçladı

, istihbaratının gerçekleştirdiğini iddia etti. İngiltere tarafından ileri sürülen iddiada, ve 'nın hedef alındığı belirilti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.10.2020
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İngiltere Rusya'yı siber saldırı yapmakla suçladı

İngiltere, Rus askeri istihbaratını (GRU) 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın düzenleyici kuruluşlarına siber saldırı yapmakla suçladı.
İngiliz Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, GRU'nun 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın sponsorları, düzenleyicileri ve lojistik destek sağlayıcılarına yönelik siber keşif yaptığı iddia edildi.

OLİMPİYAT VE PARALİMPİK OYUNLAR HEDEF ALINDI

Siber saldırıların Rusya'nın kötü niyetli çalışmalarının bir sonucu olduğu savunulan açıklamada, GRU'nun, Güney Kore'de düzenlenen 2018 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı da hedef aldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, "Ulusal Siber Güvenlik Merkezi bu saldırıların bilgisayarlardan verileri kopyalamayı ve silmeyi amaçladığını düşünüyor. Bununla olimpik oyunlarının sabote edilmesi hedefleniyor." ifadelerine yer verildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "GRU'nun olimpik oyunlara karşı eylemleri alaycı ve umursamaz. GRU'yu en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.Raab, İngiltere'nin bu tür siber saldırılara karşı müttefik ülkelerle iş birliği içinde olacağını sözlerine ekledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 2021'e ertelenmişti.

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