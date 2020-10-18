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Azerbaycan Savunma Bakanlığından açıklama: Tüm cephe boyunca avantajlı taraf biziz

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca operasyonel avantaja sahip olduğu belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından açıklama: Tüm cephe boyunca avantajlı taraf biziz

Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca operasyonel avantaja sahip olduğu bildirildi.

ERMENİSTAN YALAN SÖYLÜYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan tarafının, Azerbaycan askerlerinin kuşatma altında bulunduğu yönünde yaydığı bilgilerin dezenformasyon ve yalan olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Aslında gerçek durum tamamen farklıdır. Tüm cephe boyunca operasyonel avantaj Azerbaycan ordusundadır." ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ve Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.

Son dakika...Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes sağlandı SON DAKİKA...AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN ARASINDA ATEŞKES SAĞLANDI

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