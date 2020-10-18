Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan operasyonel avantaj vurgusu

Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca operasyonel avantaja sahip olduğu bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan tarafının, Azerbaycan askerlerinin kuşatma altında bulunduğu yönünde yaydığı bilgilerin dezenformasyon ve yalan olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Aslında gerçek durum tamamen farklıdır. Tüm cephe boyunca operasyonel avantaj Azerbaycan ordusundadır." ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.