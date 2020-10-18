18 Ekim 2020, Pazar
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan operasyonel avantaj vurgusu

İşgalci 'dan topraklarını geri almayan başlayan , bölge hakkında açıklama yaptı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Cephe boyunca operasyonel avantaj Azerbaycan ordusunda" ifadelerine yer verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan operasyonel avantaj vurgusu

Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca operasyonel avantaja sahip olduğu bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan tarafının, Azerbaycan askerlerinin kuşatma altında bulunduğu yönünde yaydığı bilgilerin dezenformasyon ve yalan olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Aslında gerçek durum tamamen farklıdır. Tüm cephe boyunca operasyonel avantaj Azerbaycan ordusundadır." ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.

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