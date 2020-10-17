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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama: Ermenistan seri katil gibi cinayet işliyor

Sözcüsü sosyal medya hesabından 'ın 'a yönelik saldırılarına yönelik paylaşımda bulundu. Çelik paylaşımında "Ermenistan'ı destekleyenler katliamların asıl suçlularıdır. Ermenistan savaşmıyor, gibi cinayet işliyor." ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.10.2020 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama: Ermenistan seri katil gibi cinayet işliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın haydut devlet gibi davrandığını belirterek, "Ermenistan'ı destekleyenler ise katliamların asıl suçlusudurlar." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırılarına ilişkin şunları kaydetti:

ERMENİSTAN SERİ KATİL GİBİ

Ömer Çelik paylaşımında "Libya'da toplu mezarların arkasında olanlar, Azerbaycan toprağındaki sivillerin öldürülmesinin de arkasındalar. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. Ermenistan'a destek verenler geçmişte Avrupa'nın yaşadığı acıları başka coğrafyalara yaşatmaktan çekinmiyorlar. Ermenistan savaşmıyor, seri katil gibi cinayet işliyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika...Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes sağlandı SON DAKİKA...AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN ARASINDA ATEŞKES SAĞLANDI

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