AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama: Ermenistan seri katil gibi cinayet işliyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına yönelik paylaşımda bulundu. Çelik paylaşımında "Ermenistan'ı destekleyenler katliamların asıl suçlularıdır. Ermenistan savaşmıyor, seri katil gibi cinayet işliyor." ifadelerini kullandı.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın haydut devlet gibi davrandığını belirterek, "Ermenistan'ı destekleyenler ise katliamların asıl suçlusudurlar." ifadelerini kullandı.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırılarına ilişkin şunları kaydetti:
ERMENİSTAN SERİ KATİL GİBİ
Ömer Çelik paylaşımında "Libya'da toplu mezarların arkasında olanlar, Azerbaycan toprağındaki sivillerin öldürülmesinin de arkasındalar. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. Ermenistan'a destek verenler geçmişte Avrupa'nın yaşadığı acıları başka coğrafyalara yaşatmaktan çekinmiyorlar. Ermenistan savaşmıyor, seri katil gibi cinayet işliyor." ifadelerini kullandı.