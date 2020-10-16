Yunan basınından skandal çağrı! Batı'dan Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istedi

Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de meşru varlığını kararlılıkla sürdürmesi, Batı'nın gayrimeşru Sevilla haritasına karşı duruşu Yunanistan'da rahatsızlığa yol açtı.

Yunan basınından Kathimerini gazetesinde, "Batı'nın Türkiye'yi cezalandırma vakti" başlıklı haddi aşan bir yazı yayınlandı.

"BATI İÇİN BÜYÜK YENİLGİ OLUR"

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Tom Ellis tarafından kaleme alınan yazıda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maksimalist hedeflerine ulaşırsa, bu sadece Yunanistan ve Kıbrıs (GKRY) için değil, Batı'nın istikrarı ve barışı için bu büyük bir yenilgi olur." ifadeleri kullanıldı.

Kapalı Maraş'ın yeniden açılması ve Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesi "provokasyon" olarak nitelendi.

"ERDOĞAN HERKES HAKKINDA AĞIR KONUŞUYOR"

"Türkiye'nin cezasız kalması Batı'nın güvenilirliğini baltalıyor" denilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Erdoğan her çizgiyi aştı. Yunan ve Amerikan kuvvetlerinin Trakya'daki ortak askeri tatbikatını kınadı. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan ABD başkan adayı Joe Biden, Meclis Başkanı Nancy Pelosi ve Kongre'de kendisini eleştiren Cumhuriyetçilere kadar herkes hakkında ağır konuşuyor.

AB VE ABD'YE SESLENDİ: TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULAYIN

Ancak müttefiklerimiz ve ortaklarımız saldırganlığını durdurmaya zorlayacak kadar Türkiye'ye zarar verebilir. Türk ekonomisine zarar verecek ağır ve esaslı yaptırımların dayatılması hem AB hem de ABD tarafından ciddi olarak düşünülmelidir."