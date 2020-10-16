16 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Adalet Bakan Yardımcılığına yeni atama

Adalet Bakan Yardımcılığına yeni atama

Başkan imzasıyla yayımlanan kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı. Öner’in yerine Başsavcı Yardımsısı Hasan Yılmaz Adalet Bakan Yardımcılığına atandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
ABONE OL
Adalet Bakan Yardımcılığına yeni atama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Öner'in yerine İstanbul Başsavcı Yardımdısı Hasan Yılmaz Adalet Bakan Yardımcılığına atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hasan Yılmaz aynı zamanda HSK Birinci Daire Üyesi olarak da görev yapacak.

Son dakika: Başkan Erdoğandan 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde önemli açıklamalar SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 2020-2021 YÜKSEKÖĞRETİM AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ'NDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA