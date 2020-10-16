Adalet Bakan Yardımcılığına yeni atama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Öner'in yerine İstanbul Başsavcı Yardımdısı Hasan Yılmaz Adalet Bakan Yardımcılığına atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hasan Yılmaz aynı zamanda HSK Birinci Daire Üyesi olarak da görev yapacak.