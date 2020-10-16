Adalet Bakan Yardımcılığına yeni atama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı. Öner’in yerine İstanbul Başsavcı Yardımsısı Hasan Yılmaz Adalet Bakan Yardımcılığına atandı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı.
RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI
Öner'in yerine İstanbul Başsavcı Yardımdısı Hasan Yılmaz Adalet Bakan Yardımcılığına atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hasan Yılmaz aynı zamanda HSK Birinci Daire Üyesi olarak da görev yapacak.