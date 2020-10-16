Son dakika: Azerbaycan ordusu 3 köyü daha işgalden kurtardı
Son dakika haberi...Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan ordusunun Hocavend iline bağlı Khirmanjig, Ağbulag ve Ahullu köylerinin işgalden kurtarıldığını duyurdu.
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonları kararlılıkla sürdürüyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Cesur Azerbaycan Ordusu, Hocavend bölgesinin Hırmancık, Ağbulak ve Ahullu köylerini kurtardı. Azerbaycan ordusuna sevgiler! Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.