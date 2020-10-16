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Son dakika: Azerbaycan ordusu 3 köyü daha işgalden kurtardı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan ordusunun Hocavend iline bağlı Khirmanjig, Ağbulag ve Ahullu köylerinin işgalden kurtarıldığını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
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Son dakika: Azerbaycan ordusu 3 köyü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonları kararlılıkla sürdürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Cesur Azerbaycan Ordusu, Hocavend bölgesinin Hırmancık, Ağbulak ve Ahullu köylerini kurtardı. Azerbaycan ordusuna sevgiler! Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.

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