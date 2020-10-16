Paris’te saldırgan bir kişinin başını kesti! Polis vurarak etkisiz hale getirdi

Saldırı, Fransa'nın başkenti Paris'teki Conflans-Sainte-Honorine bölgesinde yerel saatle 17.00 sıralarında meydana geldi.

Kimliği açıklanmayan bir saldırganın, bir kişinin başını kestiği ve polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.