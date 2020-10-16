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Paris’te saldırgan bir kişinin başını kesti! Polis vurarak etkisiz hale getirdi

’nın başkenti ’te saldırganın bir kişinin başını kestiği duyuruldu. Saldırganın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği ifade edilirken; yetkililer, olayın terör saldırısı olup olmadığının incelendiğini belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
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Paris’te saldırgan bir kişinin başını kesti! Polis vurarak etkisiz hale getirdi

Saldırı, 'nın başkenti 'teki Conflans-Sainte-Honorine bölgesinde yerel saatle 17.00 sıralarında meydana geldi.

Kimliği açıklanmayan bir saldırganın, bir kişinin başını kestiği ve polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Paris’te saldırgan bir kişinin başını kesti! Polis vurarak etkisiz hale getirdi PARİS’TE SALDIRGAN BİR KİŞİNİN BAŞINI KESTİ! POLİS VURARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Fas ziyaretini iptal ederek acilen Paris'e dönüş yaptığı aktarıldı.

Polisin başı kesilen kişinin yerini tespit ediği ve ardından yaklaşık 200 metre mesafede şüpheliyi tespit ederek vurduğu duyuruldu.

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