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Fransa'da koronavirüs vaka sayısı 25 binin altına düşmüyor

Koronavirüs salgının Avrupa'daki merkezlerinden 'da vaka sayısı artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanılığı, son 24 saatte görülen koronavirüs vaka sayısını 25 bin 86 olarak açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.10.2020
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Fransa'da koronavirüs vaka sayısı 25 binin altına düşmüyor

Fransa'da son 24 saatte 25 bin 86 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 834 bin 770'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 25 bin 86 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi.

Toplam vaka sayısı 834 bin 770'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 104 bin 82 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 33 bin 247 olduğu aktarıldı.

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