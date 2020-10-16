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SON DAKİKA | DSÖ açıkladı! İşte korona virüs tedavisinde tek etkili ilaç!

SON DAKİKA HABERİ | Genel Direktörü Dr. , yeni tip koronavirüs (covid-19) tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında sadece birinin etkili olduğunu duyurdu ve ilacın ismini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
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SON DAKİKA | DSÖ açıkladı! İşte korona virüs tedavisinde tek etkili ilaç! Deksametazon

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde, video konferans yöntemiyle DSÖ pandemi uzmanlarıyla toplantı düzenledi.

SON DAKİKA | DSÖ açıkladı! İşte korona virüs tedavisinde tek etkili ilaç! Deksametazon

Örgüt tarafından koordine edilen Kovid-19 terapötiklerinin değerlendirildiği Dayanışma Denemesi'nin geçici sonuçlarına değinen Ghebreyesus, "Remdesivir" adlı antiviral ilaç, hidroksiklorokin ve AIDS tedavisinde kullanılan lopinavir/ritonavir bileşiminin, Kovid-19 kaynaklı ölümler ve hastanede kalış süreleri üzerinde çok az etkisi olduğunu veya hiç etkisi olmadığının ortaya çıktığını belirtti.

SON DAKİKA | DSÖ açıkladı! İşte korona virüs tedavisinde tek etkili ilaç! Deksametazon

Ghebreyesus, çıkan olumsuz sonuçlara rağmen DSÖ'nün mart ayında 30 ülkede bulunan toplam 500 hastanede yaklaşık 13 bin gönüllünün katılımıyla başlattığı Dayanışma Denemesi'nin devam edeceğini aktardı.

SON DAKİKA | DSÖ açıkladı! İşte korona virüs tedavisinde tek etkili ilaç! Deksametazon

Dayanışma Denemesi her ay yaklaşık 2000 hastayı bünyesine kattığını ve monoklonal antikorlar ve yeni antiviraller dahil olmak üzere diğer tedavilere devam edeceğini belirten Ghebreyesus, "Şimdilik, kortikosteroid deksametazon, Kovid-19'u şiddetli geçiren hastalarda etkili olduğu ortaya çıkan tek terapötiktir." dedi.

SON DAKİKA | DSÖ açıkladı! İşte korona virüs tedavisinde tek etkili ilaç! Deksametazon

Ghebreyesus,, dünyada her yıl 3,5 milyona yakın şiddetli mevsimsel grip vakası ve 650 bin civarında da solunumla ilgili ölümler gerçekleştiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

SON DAKİKA | DSÖ açıkladı! İşte korona virüs tedavisinde tek etkili ilaç! Deksametazon

"Bu yıl, güney yarımkürede kış boyunca, Kovid-19 için alınan önlemler nedeniyle mevsimsel grip vakaları ve ölümleri normalden daha azdı. Ancak aynı şeyin kuzey yarımküredeki grip mevsiminde de geçerli olacağını varsayamayız."

SON DAKİKA | DSÖ açıkladı! İşte korona virüs tedavisinde tek etkili ilaç! Deksametazon

DSÖ Genel Direktörü, ayrıca grip aşısı talebinin arzın üzerine çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu.

SON DAKİKA | DSÖ açıkladı! İşte korona virüs tedavisinde tek etkili ilaç! Deksametazon

FUTBOL MAÇLARI DEVAM ETMELİ Mİ?

AA'nın Avrupa'da başlayan futbol ligleri ve bazı ülkelerde stadyumlara taraftar alınmasıyla ilgili sorusunu, DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove cevapladı.

SON DAKİKA | DSÖ açıkladı! İşte korona virüs tedavisinde tek etkili ilaç! Deksametazon

Kerkhove, "Spor müsabakalarının tekrar başlaması için herkesin istekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepimiz sporu çok seviyoruz." dedi.

SON DAKİKA | DSÖ açıkladı! İşte korona virüs tedavisinde tek etkili ilaç! Deksametazon

Spor müsabakaları ve diğer toplu etkinliklerin her ülkenin içinde bulunduğu duruma göre değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kerkhove, "Avrupa kıtasında günlük vaka sayılarında yüzde 80'lik bir artış gözlemliyoruz. Ama bu virüsün her ülkede eşit şekilde yayıldığı anlamına gelmiyor. Virüsün yoğun olduğu 'popüler noktalar' var." diye konuştu.

Kerkhove, spor müsabakalarının devam edip etmeyeceğine her ülkenin elindeki verileri değerlendirerek, karar vermesi gerektiğini kaydetti.

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