07 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan koronavirüse karşı öneri

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan koronavirüse karşı öneri

Emmanuel , günlük yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarındaki rekor artışın ardından salgına karşı daha fazla kısıtlayıcı tedbirin alınması gerektiğini belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2020 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020
ABONE OL
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan koronavirüse karşı öneri

Emmanuel Macron, Alex fırtınasının etkili olduğu, ülkenin güneydoğusundaki Saint-Martin-Vesubie semtine gerçekleştirdiği ziyarette, salgın ve fırtınanın sebep olduğu hasarlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığından Fransa ve Macrona yanıt: Yüce Dinimizi “aydınlatma” bahanesiyle... DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN FRANSA VE MACRON'A YANIT: YÜCE DİNİMİZİ "AYDINLATMA" BAHANESİYLE...

Virüsün ülkede birkaç haftadır daha hızlı şekilde yayıldığını ifade eden Macron, "Salgına karşı daha fazla kısıtlayıcı tedbir alınmalı." dedi.

Macron, Kovid-19'la mücadelede, stratejilerden birinin de Fransızların sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Alex fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini bildiren Macron, güneydoğu bölgesinde maddi hasarların oluştuğu yerlerin yeniden inşa edilmesi için birkaç aya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron haddini aşıp İslamı hedef aldı FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON HADDİNİ AŞIP İSLAM'I HEDEF ALDI

Macron, bu bölgenin aynı şekilde yeniden inşa edilemeyeceğini ve burada değişikliklerin yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Fransa'da son 24 saatte 18 bin 746 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 32 bin 445'e, toplam vaka sayısı ise 653 bin 509'a yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA