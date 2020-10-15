Almanya’da koronavirüs için ‘ikinci dalga’ paniği! Yeni tedbirler madde madde açıklandı

Açık alanda da en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek.

Başbakanlıktaki toplantıda üzerinde tam olarak anlaşılmayan konu ise konaklama yasağı oldu. Almanya içinde bir eyaletten diğer eyalete seyahat edenlere otellerde konaklama yasağı getirilmesi konusunda bazı eyaletlerin itiraz etmesi nedeniyle bu konunun 8 Kasım'da tekrar görüşülmesinin planlandığı açıklandı.



