15 Ekim 2020, Perşembe
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Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi

'ın topraklarını işgal girişimi, 'nin simgesi önünde edildi. Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Beyaz Saray'a yürüyenler, Azerbaycan lehine sloganlar attı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.10.2020
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Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi

'nin başkenti Washington'da 'ın topraklarına yönelik saldırıları ve 'ı işgali edildi.

Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla 'ın önüne gelen iki yüz civarındaki eylemci, Azerbaycan lehine sloganlar attı.

Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan tutumunu eleştiren dövizler taşıyan eylemciler, ABD yönetimine Ermenistan'ın işgalci tavırlarına ve sivillere yönelik saldırılarına son vermesi için baskı yapması çağrısında bulundu.

Beyaz Saray'ın önündeki eylemin ardından 'nin Washington'daki büyükelçilik binasının önüne giden grup, sevgi gösterisinde bulundu.

Büyükelçilik yetkilileri, eylemcilerle selamlaşarak Türkiye'nin Azerbaycan'a yönelik desteğini vurguladı.

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