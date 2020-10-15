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ABD Başkanı Trump'ın oğlu Barron da koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı 'ın oğlu Barron'un da kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Melania Trump, oğlu Barron'un ilk testinin negatif çıktığını ancak ikinci testinin pozitif çıktığını belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.10.2020
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ABD Başkanı Trump'ın oğlu Barron da koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, oğulları Barron Trump'ın da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını, ancak iyileştiğini duyurdu.

Melania Trump, Beyaz Saray'ın internet sitesi için kaleme aldığı yazıda, ailesinin Kovid-19 sürecini anlattı.

İLK TESTİ NEGATİF ÇIKMIŞTI

Kendisi ve eşi Donald Trump'ın testlerinin pozitif çıktıktan sonra aklına gelen ilk kişinin oğulları Barron olduğunu belirten Trump, oğlunun ilk testinin "negatif" çıktığını aktardı.

Bir sonraki testte Barron'da da virüs tespit edildiğini belirten Melania Trump, "Ne kadar şanslıydık ki Barron güçlü bir gençti ve hiçbir belirti göstermedi. Ben bu süreçten üçümüzün birlikte geçmesinden dolayı mutluydum. Bu sayede birbirimize baktık ve birlikte vakit geçirdik." ifadesini kullandı.

Barron Trump'ın testinin negatif çıktığını aktaran Melania Trump, kendisinde de kas ağrıları, öksürük ve baş ağrısı belirtisi olduğunu, daha çok vitamine ve sağlıklı yiyeceklere yöneldiğini belirtti.

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