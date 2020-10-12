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Son anda engellendi: ABD seçimlerine yönelik büyük çaplı siber saldırı

merkezli teknoloji devi , kasımda yapılacak başkanlık seçimlerini dolaylı olarak etkileyebilecek büyük çaplı altyapısını engellediğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada genellikle fidye ve siber saldırı amacıyla kullanılan yazılım ağı olan Trickbot’un arkasındaki sunucuların tamamen kaldırıldığı açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
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Son anda engellendi: ABD seçimlerine yönelik büyük çaplı siber saldırı

Microsoft ABD seçimlerini etkileyebilecek siber saldırı altyapısını engellediğini açıkladı.

FİDYE VE SİBER SALDIRI İÇİN KULLANILIYOR

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, sanal suçluların genellikle fidye ve siber saldırı amacıyla kullandığı yazılım ağı olan Trickbot'un arkasındaki sunucuların tamamen kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Trickbot'un sunucularıyla ilişkili IP adreslerini devre dışı bırakmak için federal mahkeme kararı alındığı ve söz konusu ağı, ortadan kaldırmak için dünyanın dört bir yanındaki telekom sağlayıcılarıyla çalışıldığı kaydedildi.

Trickbot'un "hacker"lara kötü amaçlı yazılımları savunmasız bilgisayarlara ve ilgili cihazlara ulaştırma imkanı sunduğuna dikkat çekilen açıklamada, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleriyle alakalı hizmet sağlayan site ve cihazların siber saldırılara maruz kalarak etkilenebileceği vurgulandı.

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ALTYAPISINI KESTİK

Microsoft Güvenlik Başkan Yardımcısı Tom Burt, "Trickbot üzerinden operasyon yapanların artık yeni enfeksiyonlar başlatamayacak veya bilgisayar sistemlerine bırakılmış olan fidye yazılımlarını etkinleştiremeyecek şekilde altyapısını kestik." ifadelerini paylaştı.

Trickbot'un "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi konularda kötü amaçlı yazılım içeren virüslü epostaları yaymak için de kullanıldığı uyarısı yapıldı.

KİMLİKLERİ BELİRSİZ

Microsoft yetkilileri, Trickbot'un 2016'dan beri dünya çapında 1 milyondan fazla bilgi işlem cihazına bulaştığını ve operatörlerinin hem hükümetler hem de suç örgütleri adına hareket ettiğini ancak kimliklerinin belirsizliğini koruduğunu kaydetti.

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