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Avrupa'da polis şiddeti! Çocuğunu kurtarmaya çalışan babaya darp!

'nın kentinde çıkan evden çocuğunu kurtarmaya çalışan baba, 7 Alman polisi tatafından darp edildi. O anlar kamera tarafından kaydedildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
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Avrupa'da polis şiddeti! Çocuğunu kurtarmaya çalışan babaya darp!

Avrupa'da artan polis şidetti olaylarına bir yenisi daha eklendi. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti'ne bağlı Krefeld kentinde evinde çıkan yangında çocuğunu kurtarmaya çalışan baba polis saldırdı. Eve girilmesine müsaade etmeyen polislerin uyarılarını dinlemeyen baba " Evde çocuğum var. Bırakın" diyerek, eve girmeye çalıştı. Zor kullanan polis, babaya saldırdı.

Avrupada polis şiddeti! Çocuğunu kurtarmaya çalışan babaya darp! AVRUPA'DA POLİS ŞİDDETİ! ÇOCUĞUNU KURTARMAYA ÇALIŞAN BABAYA DARP!

YUMRUK VE TEKMEYLE ŞİDDET

O anlar bölge sakini bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, aralarında kadın polislerin de olduğu 7 Alman polisi babayı ittirerek, şiddet uyguladığı görülüyor. Olaya tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyadan Alman savcılığa seslenerek, "Polis şiddetine kayıtsız kalınmamalı. Polisler derhal görevden uzaklaştırılmalı" dedi. Alman savcılığı yaptığı açıklamada, olayın soruşturulduğunu belirtti.

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