Son dakika: Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari hastaneye kaldırıldı

PPP'den yapılan açıklamada, kendisini iyi hissetmeyen Zerdari'nin dün geç saatlerde Karaçi'de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, doktorların, eski Cumhurbaşkanı Zerdari'nin tıbbi kontrollerini yaptığı belirtilirken, eski cumhurbaşkanının sağlık durumuna ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Zerdari hakkında çeşitli yolsuzluk suçlamaları bulunuyor.

5 Ekim'de mahkeme, savcılığın Zerdari hakkında iki ayrı suçlamayla hazırladığı iddianameyi kabul etmişti. Savcılık, Zerdari'nin sahte banka hesaplarıyla zimmetine para geçirdiğini ve kara para akladığını iddia ederken, Zerdari de davanın siyasi güdülerle yürütüldüğünü savunmuştu.

Hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle tutuklu yargılanmak üzere geçen sene cezaevine konulan Zerdari, 6 aylık mahkumiyetinin ardından sağlık sorunları nedeniyle geçen yıl aralık ayında serbest bırakılmıştı.

2007 yılında Taliban'ın bombalı suikastı sonucu yaşamını yitiren Pakistan'ın ilk kadın Başbakanı Benazir Butto'nun dul eşi olan Zerdari, Butto'nun ölümünün ardından 2008'de cumhurbaşkanı seçilmiş ve 2013'e kadar bu görevi yürütmüştü.