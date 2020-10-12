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Haberler Dünya Haberleri Yeni çekirge istilası kapıda! 35 kişiye yetecek gıdayı bir günde tüketebiliyorlar...

Yeni çekirge istilası kapıda! 35 kişiye yetecek gıdayı bir günde tüketebiliyorlar...

Son dakika haberine göre; Boynuzu'nda esen rüzgarların , Etiyopya ve 'den yeni bir göçü dalgasının Kenya'ya gelmesine neden olabileceği belirtildi. Çekirgeler günde 35 kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.10.2020
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Yeni çekirge istilası kapıda! 35 kişiye yetecek gıdayı bir günde tüketebiliyorlar...

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Afrika ülkesi Kenya'nın kasım ayında ikinci çekirge istilasına maruz kalabileceği uyarısı yaptı.

Yeni çekirge istilası kapıda! 35 kişiye yetecek gıdayı bir günde tüketebiliyorlar...

FAO tarafından yayımlanan "Çöl Çekirge Bülteni" raporuna göre, Kenya'nın kuzey komşusu Somali ve Etiyopya'daki çekirge sürüleri, güneye doğru ikinci bir göç dalgası oluşturabilir.

Yeni çekirge istilası kapıda! 35 kişiye yetecek gıdayı bir günde tüketebiliyorlar...

Raporda, "Afrika Boynuzu'nda esen rüzgarlar Yemen, Etiyopya ve Somali'den yeni bir çekirge göçü dalgasının Kenya'ya gelmesine neden olabilir." ifadelerine yer verildi.

Yeni çekirge istilası kapıda! 35 kişiye yetecek gıdayı bir günde tüketebiliyorlar...

Raporda, çekirge sürülerinin Kenya'ya ulaşması durumunda en fazla Mandera, Marsabit, Garissa, Isiolo, Samburu, Meru ve Laikipia bölgelerini etkileyebileceği kaydedildi.

Yeni çekirge istilası kapıda! 35 kişiye yetecek gıdayı bir günde tüketebiliyorlar...

Doğu Afrika'da her gün 150 kilometre yol katedebilen ve geçtiği bölgedeki ekinlere zarar veren çekirgeler, yerel halkta paniğe neden oluyor.

Yeni çekirge istilası kapıda! 35 kişiye yetecek gıdayı bir günde tüketebiliyorlar...

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Yeni çekirge istilası kapıda! 35 kişiye yetecek gıdayı bir günde tüketebiliyorlar...

Çekirge sürüleri bu yılın başında Kenya'nın kuzeyinde etkili olmuş ve tarım alanlarını istila etmeleri nedeniyle bölge halkı açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

Yeni çekirge istilası kapıda! 35 kişiye yetecek gıdayı bir günde tüketebiliyorlar...

BM, Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını aylardır kabusa çeviren çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini artırabileceği uyarısı yapmış ve Afrika Boynuzu bölgesinde özellikle Kenya, Somali ve Etiyopya'da durumun kritik olduğunu açıklamıştı.

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