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Hedefte yine siviller vardı! Ermenistan'dan Gence'ye füzeli saldırı

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Giriş: 11.10.2020 06:27
Ermeni ateşkes ilan edilmesine rağmen alçakça sivillere saldırmaya devam ediyor. Ermenistan Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri Gence’de sivil yerleşim noktalarını füzelerle vurdu. A Haber canlı yayınında konuşan gazeteci Agil Alesger saldırı sonucunda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 40'tan fazla da yaralı olduğunu ifade etti.
Hedefte yine siviller vardı! Ermenistan'dan Gence'ye füzeli saldırı
Hedefte yine siviller vardı! Ermenistan'dan Gence'ye füzeli saldırı
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