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Fransa'da koronavirüs vaka sayısı 20 bini geçti

salgını Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. 2. dalganın yaşandığı Avrupa'da en çok etkilenen ülke ise oldu. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatteki vaka sayısının 20 bini geçtiği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.10.2020
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Fransa'da koronavirüs vaka sayısı 20 bini geçti

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 20 bin 339 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında yeni rekor kayıtlara geçti.

GÜNDE 20 BİNİ GEÇTİ

Avrupa'da korona virüs salgını gün geçtikçe etkisini arttırıyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 20 bin 339 yeni vakanın tespit edildiği, 62 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

SALGININ İLK GÜNÜNDEN BU YANA EN YÜKSEK SAYI

Ülkede toplam vaka sayısı 691 bin 977'ye, toplam can kaybı ise 32 bin 630'a yükseldi. Bakanlık, 921'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 4 bin 837 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı.

Fransa'da bugün salgının başladığı ilk günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

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