3 Kasım 2020 ABD başkanlık seçiminde Trump mı? Biden mı? İşte son anket sonucu...

2016 Başkanlık seçimlerine kıyasla bu yıl, Kovid-19 salgını nedeniyle 73 kat daha fazla erken oylama yapıldığı vurgulandı.

Sitenin yöneticisi Florida Üniversitesinden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald, erken oylama oranlarına göre, bu seçimlerde 150 milyon oy kullanılabileceği tahmininde bulundu.

Bunun ülke seçmeninin yüzde 65'ine tekabül edeceğini belirten McDonald, bu oranın da "1908'den bu yana en yüksek seviye" olacağının altını çizdi.



