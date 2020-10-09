Lübnanlı Şii alim Tufeyli: Macron İslam'a savaş açtı!

Söz konusu hutbeyi "Filistin'den Azerbaycan'a kadar azınlıklar bahanesiyle Müslümanlar hedef alınıyor" başlığıyla YouTube hesabından da paylaşan Şeyh Tufeyli, 28 yıl önce Ermenistan'ın saldırısına maruz kalan Azerbaycan topraklarının 5'te birinin işgal edildiğinin herkes tarafından bilindiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

ERMENİLERİN KORUNMASI İFADESİ DOĞRU DEĞİL

"Ermenistan, Azerbaycan topraklarının 5'te birini 140 bin Ermeni nüfusun varlığını bahane ederek işgal etti. Ermenileri koruma adı altında büyük bir alanı işgal eden Ermenistan, bir milyona yakın Müslümanı yerinden etti. Buradaki 'Ermenileri koruma ifadesi' de doğru değil, çünkü oradaki Ermeni azınlıklara yönelik bir tehdit söz konusu değildi."

BU POLİTİKA TÜM BÖLGEYE YÖNELİK

Şeyh Tufeyli, tıpkı Filistin'de olduğu gibi bir grubu koruma adı altında halkların tümüyle yok edildiğine dikkati çekerek, "Filistin'de de Yahudilerle ilgilenme adı altında getirdikleri bir topluluk, Filistinlileri ve bölge halklarını kesmeye başladı. Bu politika Azerbaycan veya Filistin'e mahsus değildir, tüm bölgeye yöneliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Mısır'da da Kıbtileri koruma adı altında 100 milyona yakın Müslümanın her türlü zulme maruz bırakıldığını söyleyen Şeyh Tufeyli, Kıbti azınlığa yönelik hiçbir tehdit olmamasına rağmen Müslümanların öldürülmesi ve aç bırakılması için birtakım filmler çevrildiğini ifade etti.

İRAN'A SERT TEPKİ