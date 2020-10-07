İtalya’da yeni vaka sayıları açıklandı: 31 kişi daha hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 3 bin 678 kişide koronavirüs tespit edildiği ve 31 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede toplam vaka sayısı ise 333 bin 940'a yükseldi.
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İtalya'da son 24 saatte 3 bin 678 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 31 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.
235 BİN KİŞİ İYİLEŞTİ
Ülkedeki toplam vaka sayısı 333 bin 940'a, toplam can kaybı ise 36 bin 61'e ulaştı. Ülkede 235 bin 303 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.