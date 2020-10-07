07 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İtalya’da yeni vaka sayıları açıklandı: 31 kişi daha hayatını kaybetti

İtalya’da yeni vaka sayıları açıklandı: 31 kişi daha hayatını kaybetti

'da son 24 saatte nedeniyle 3 bin 678 kişide koronavirüs tespit edildiği ve 31 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede toplam vaka sayısı ise 333 bin 940'a yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2020 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020
ABONE OL
İtalya’da yeni vaka sayıları açıklandı: 31 kişi daha hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte 3 bin 678 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 31 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

235 BİN KİŞİ İYİLEŞTİ

Ülkedeki toplam vaka sayısı 333 bin 940'a, toplam can kaybı ise 36 bin 61'e ulaştı. Ülkede 235 bin 303 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA